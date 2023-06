Il Bologna “minaccia” Orsolini in attesa dell’incontro dei prossimi giorni. La Fiorentina è fra le candidate, ma la Lazio non molla

Il rinnovo di Riccardo Orsolini è una delle priorità del momento in casa Bologna. L’offerta del club rossoblù per il prolungamento di contratto è stata già presentata e in questa settimana ci sarà un nuovo incontro con l’agente del giocatore.

Come riporta il Resto del Carlino, sono previsti nuovi contatti tra le parti nei prossimi giorni. L’entourage dell’esterno ascolano vorrebbe rivedere al rialzo la proposta di 1,5 milioni di ingaggio a stagione, forte degli 11 centri messi a segno in questo campionato dal numero 7. Il Bologna non sembra voglia indietreggiare e minaccia di lasciarlo andare in scadenza, perdendolo a zero, se non dovessero arrivare offerte da almeno 20 milioni.