Il Bologna pareggia con il Milan e adesso la Fiorentina è più vicina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della serie A

Tra Bologna e Milan, nell’anticipo del sabato alle ore 15, finisce 1-1, con la Fiorentina che in caso di vittoria contro l’Atalanta, raggiungerebbe proprio la compagine emiliana a quota 44 punti in classifica. I rosso blu vanno in vantaggio dopo pochi secondi grazie alla rete di Sansone, pareggiano i rossoneri al 40′ con Pobega. Di seguito, la classifica della serie A aggiornata.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 74, Lazio 61, Roma 53, Milan 53, Inter 51, Atalanta 48, Juventus 44, Bologna 44, Fiorentina 41, Udinese 39, Torino 38, Sassuolo 37, Monza 35, Empoli 32, Salernitana 29, Lecce 27, Spezia 26, Verona 22, Cremonese 19, Sampdoria 15.