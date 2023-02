Il Bologna passa a Firenze ed allunga sulla Fiorentina. Guarda la NUOVA CLASSIFICA della serie A

Nella ventunesima giornata della serie A, la Fiorentina di Vincenzo Italiano cade al Franchi contro il Bologna. Il felsinei vanno in vantaggio grazie ad un calcio di rigore realizzato da Orsolini. Nella prima frazione di gara pareggia Saponara per i gigliati. Ma ad inizio ripresa i rossoblù tornano in vantaggio grazie a Pochs sugli sviluppi di un corner. Il Bologna allunga sulla Fiorentina portandosi a 29 punti in graduatoria.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 56, Inter 40, Roma 40, Milan 38, Atalanta 38, Lazio 38, Torino 30, Udinese 29, Bologna 29, Empoli 26, Monza 25, Fiorentina 24, Sassuolo 23, Juventus 23, Lecce 23, Salernitana 21, Spezia 18, Verona 13, Sampdoria 9, Cremonese 8.