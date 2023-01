Il Bologna pronto ad un ultimo assalto per Terzic, ma le condizioni per la trattativa non cambiano

Le numerose richieste arrivate alla Fiorentina in queste settimane da parte del Bologna per il terzino Aleksa Terzic sono state tutte rispedite al mittente, a dimostrazione che, pur non essendo titolare, i viola non hanno alcuna intenzione di privarsene.

Dopotutto la duttilità del giocatore è ormai una caratteristica ben nota e soprattutto è molto apprezzata dal tecnico Vincenzo Italiano. Ed è lui stesso ad avere in programma di utilizzarlo sempre di più in tutte le competizioni che i gigliati dovranno disputare nei prossimi mesi.

L’allenatore viola è il primo sponsor del giocatore serbo, che probabilmente avrebbe anche acconsentito al suo trasferimento in rossoblù per poter giocare con più continuità.

Secondo quanto trapela da fonti vicine al Bologna la società felsinea, nonostante la virata sul terzino del Sassuolo Georgios Kyriakopoulos, potrebbe fare un ennesimo tentativo per il difensore a ridosso degli ultimi giorni di mercato cercando di venire incontro alle richieste della Fiorentina, che si aggirano intorno ai 4 milioni. Inoltre non è previsto nessuno sconto per la società diretta da Joey Saputo. C’è comunque un elemento da non dimenticare in tutto questo. Terzic andrà in scadenza nel 2024: la Fiorentina dovrà valutare il da farsi nei prossimi mesi, e il Bologna potrebbe intanto far leva sul procuratore del giocatore per tentare l’assalto finale. Ad ogni modo, soltanto un’offerta superiore ai 4 milioni potrebbe far vacillare i viola, che dovrebbero in quel caso trovare un’alternativa a stretto giro. Vero anche che le vie del mercato sono imprevedibili, ma in questa circostanza gioca un ruolo fondamentale la distanza tra domanda ed offerta.