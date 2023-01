Il Bologna recupera una pedina importante in vista della Fiorentina. Arnautovic…

Dopo la gara contro la Lazio e il quarto di finale di Coppa Italia contro il Torino, andrà in scena Fiorentina-Bologna, in programma per domenica 5 febbraio. L’allenatore rossoblù Thiago Motta recupera un elemento fondamentale come Gary Medel: come riporta il portale del Corriere dello Sport, la piccola lesione muscolare al quadricipite destro non dovrebbe essere un problema nel lungo periodo e il cileno sta già lavorando per rientrare.

Intanto, il bomber Marko Arnautovic rimane un punto interrogativo: l’attaccante stesso ha confessato di non conoscere la data precisa del suo rientro. Momentaneamente, è a rischio anche la sfida del Franchi.