Il Bologna torna alla carica per Terzic, ma a certe cifre la risposta della Fiorentina resta sempre la stessa

Il Bologna vuole a tutti i costi portare in casa rossoblù il terzino sinistro della Fiorentina Aleksa Terzic. Il Corriere dello Sport precisa che il giocatore serbo è una delle priorità del club felsineo, che stanno dialogando intensamente con i viola.

Nonostante i contatti siano intensi gli emiliani non vogliono sborsare più di 3,5 milioni di euro per il giocatore. Una cifra che la Fiorentina tende a rifiutare dato che Terzic rappresenta una delle poche alternative utilizzabili sulla fascia sinistra. Si va quindi al muro contro muro, con la possibilità che il Lecce ci provi invece ad acquisirlo per giugno.