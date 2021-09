Il Bologna vince e supera la Fiorentina. Verona ancora senza punti: male Simeone. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

La terza giornata di Serie A si è conclusa con il posticipo del Monday Night tra Bologna e Hellas Verona. Al Dall’Ara è finita 1-0 per i padroni di casa, a segno al 78’ con Svanberg bravo a mettere Montipò sul passaggio di Arnautovic. Esordio insufficiente con gli scaligeri per Simeone, in campo per tutta la partita. In classifica la squadra di Mihajlovic supera la Fiorentina e si porta a sette punti, mentre il Verona rimane ultimo a quota zero.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Napoli, Milan, Roma 9, Inter, Udinese, Bologna 7, Fiorentina, Lazio, 6, Atalanta, Sassuolo 4, Empoli, Venezia, Torino, Genoa 3, Sampdoria 2, Cagliari, Juventus, Spezia 1, Salernitana, Verona 0.