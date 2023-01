Il Bologna vuole lo sconto per Terzic, ma la Fiorentina fa muro per il serbo

Il Bologna vuole provare a strappare Terzic alla Fiorentina in questa finestra di mercato. I rossoblù sono alla ricerca di un rinforzo per la fascia sinistra e il terzino serbo è in vetta alle preferenze dei felsinei.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, però, a meno che la Fiorentina non abbassi le proprie pretese economiche nei prossimi due o tre giorni gli uomini dell’area tecnica del Bologna non potranno scegliere ma dovranno cogliere la migliore opportunità, virando su altri nomi. La volontà di Italiano è quella di tenere ancora con sé il giocatore, anche perché, a poche ore dal gong finale, rimane l’unica alternativa a Biraghi.