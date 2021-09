Il bomber che non ti aspetti

Dopo il suo rinnovo contrattuale con la Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha avuto un avvio di stagione ottimo (fatto salvo per la trasferta dei viola a Roma).

E si è messo particolarmente in mostra con la maglia della propria nazionale, diventando il mattatore delle ultime due partite giocate dalla Serbia. Due reti in due gare anche se contro avversari non certo di primo livello (Qatar e Lussemburgo) che lo hanno però trasformato d’incanto in un bomber e fatto aumentare la già grande considerazione che c’era su di lui da parte del selezionatore, Dragan Stojkovic.

Punto fermo in patria e punto fermo, ovviamente, anche nella linea difensiva viola, con licenza anche di spingersi in avanti sui calci piazzati dove può essere una grande risorsa per le sue squadre.