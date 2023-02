Il Braga al play-off con la Fiorentina ci arriva gasato e con un altro successo in cassaforte

Tutt’altra atmosfera si respira sull’altro fronte europeo di Conference, quello del Braga di Artur Jorge. La formazione portoghese ieri sera ha vinto il suo match in campionato, in casa del Maritimo, per 2-1: a segno l’attaccante Banza e Racic, su rigore. Seconda vittoria di fila e terzo posto consolidato, con 8 punti di vantaggio sullo Sporting. Giovedì la gara di andata del play-off contro una Fiorentina a cui il successo manca invece dal match di Coppa Italia.