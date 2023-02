“Il Braga ha ambizione di tornare in Champions League, domani vorrà mostrare il suo valore. Ecco chi la Fiorentina dovrà temere…”

Questo pomeriggio la giornalista Claudia Garcia portoghese, durante un collegamento radiofonico a Radio Bruno, ha avuto modo di commentare come lo Sporting Braga arrivi alla sfida di domani pomeriggio. Questo un estratto delle sue parole:

“Grazie all’ottimo lavoro delle ultime stagioni, posso confermare che non sarà facile per la Fiorentina affrontare il Braga: la società portoghese sta tirando su un buon progetto di calcio, e la sua crescita passa da appuntamenti come quelli di domani sera. Hanno dimostrato di saper lavorare molto bene con i giovani ma di poter allo stesso tempo lottare per un piazzamento in Champions League: quest’anno c’è la voglia e l’ambizione reale di tornare a giocare nella massima competizione europea. E’ vero che Jorge ha perso un giocatore importante come Vitinha, ma come spesso è accaduto ultimamente sono riusciti a rimpiazzarlo egregiamente. Chi è adesso il giocatore più importante? Senza ombra di dubbio credo che il pericolo principale per i viola possa essere Ricardo Horta: è un attaccante atipico che sa muoversi molto bene tra le linee e possiede un buon feeling con il gol. Anche il portiere è molto forte, lo vedrete, è uno spettacolo. È arrivato anche Bruma per sostituire Vitinha, anche se fino ad ora ancora non è riuscito a dimostrare quale sia il suo reale valore”.