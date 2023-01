Il Braga intanto continua a vincere e resta davanti al Porto e a ridosso del Benfica

Prosegue intanto in tono decisamente diverso da quella della Fiorentina, la stagione del Braga che in Portogallo ha messo insieme la quarta vittoria di fila, battendo per 1-0 il Boavista grazie alla rete di Vitinha al 46′. Una squadra che ad oggi fa paura in vista del play-off di metà febbraio, anche perché la squadra di Artur Jorge è ormai davanti al Porto e a -4 dal Benfica, primo in classifica.