Il Brighton trova il centrocampista che mancava a De Zerbi e molla la pista Dominguez. Fiorentina ancora interessata all’argentino. La situazione

Tra i tanti giocatori del Bologna seguiti dalla Fiorentina, c’è anche il centrocampista Nicolas Dominguez, sul quale però c’erano anche gli occhi del Brighton di Roberto De Zerbi. Adesso, però, gli inglesi si ritirano dalla corsa per l’argentino dei rossoblù. I Seagulls, infatti, hanno ufficializzato l’acquisto di Mahmoud Dahoud a parametro zero: è lui il centrocampista indicato per sostituire il partente Alexis Mac Allister.

Si allenta la concorrenza per Dominguez, sul quale la Fiorentina continua a insistere. Il classe ‘98 è tra i primi della lista della dirigenza viola per sostituire il partente Amrabat, assieme a Maxime Lopez del Sassuolo.