Il Cagliari apre alla cessione di Simeone: un club di Serie A lo vuole per sostituire un altro ex Fiorentina

Giovanni Simeone e Nikola Kalinic hanno in comune il fatto che, dopo un’esperienza altalenante ma comunque non totalmente fallimentare alla Fiorentina, non sono riusciti ad imporsi altrove. E in questi ultimi giorni di mercato l’uno potrebbe diventare il sostituto dell’altro in casa Hellas Verona.

Secondo TMW, infatti, il Cagliari avrebbe aperto a una cessione in prestito del Cholito e il Verona, il cui tecnico Di Francesco non sembra impazzire per Kalinic, si sarebbe mostrato interessato. Vedremo cosa succederà nelle prossime ore, ma due ex attaccanti della Fiorentina potrebbero ritrovarsi a contendersi il posto da titolare.