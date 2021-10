Il Cagliari di Mazzarri vince contro la Sampdoria la prima gara in campionato e ci mette la firma un ex difensore viola Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Si è appena concluso l’anticipo delle 12:30 tra Cagliari e Sampdoria. I padroni di casa vanno in vantaggio subito al 4′ minuto con Joao Pedro, per poi raddoppiare al 74′ con un gran tiro dell’ex difensore della Fiorentina Martin Caceres. All’82’ accorcia le distanze con un colpo di testa per i blucerchiati Thorsby, ma in pieno recupero, al 94′, Joao Pedro cala il tris per i suoi. La squadra di Mazzarri vince così per 3-1 la sua prima partita in campionato e agguanta la Sampdoria in classifica a quota 6. I rossoblù sono attesi nel prossimo turno di Serie A in casa della Fiorentina.

La nuova CLASSIFICA della Serie A: Milan 22, Napoli 21, Inter 17, Roma 15, Lazio 14, Fiorentina 12, Atalanta, Juventus, Bologna 11, Empoli 9, Torino, Verona, Udinese 8, Sassuolo, Spezia 7, Sampdoria, Cagliari 6, Genoa, Venezia 5, Salernitana 4.