Il Cagliari è la terza promossa in Serie A: impresa all’ultimo minuto di Sir Claudio Ranieri a Bari

Sembrava tutto apparecchiato per il ritorno in A del Bari, con un San Nicola strapieno e due risultati su tre a disposizione per la squadra di Mignani. E invece al 91′ è arrivato il gol vittoria per il Cagliari, grazie a un tocco sotto misura di Pavoletti: risultato che consegna la promozione ai sardi, guidati da Sir Claudio Ranieri, all’ennesimo grande risultato della carriera. E’ il Cagliari dunque la terza promossa in Serie A, dopo Genoa e Frosinone.