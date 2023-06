Il Cagliari lascia il Parma a bocca asciutta: saranno gli isolani a giocarsi il ritorno in Serie A contro il Bari

Alla fine la pazza partita dell’Unipol Domus è valsa al Cagliari di Claudio Ranieri la finale dei playoff per tornare in Serie A. Dopo un’andata scoppiettante, con i rossoblù che hanno vinto in rimonta 3-2 sul Parma dopo il doppio svantaggio iniziale, al Tardini ieri sera stato solo 0-0 tra due delle recenti protagonisti del massimo campionato italiano.

Sarà dunque il Cagliari a sfidare il Bari nella finale playoff, dopo che i pugliesi hanno ribaltato il punteggio dell’andata, terminando con il punteggio totale di 1-1 e sfruttando il miglior piazzamento in classifica. Cagliari-Bari in programma l’8 giugno, Bari-Cagliari l’11 giugno. Una delle due salirà in Serie A.