Il caos biglietti non ferma i tifosi della Fiorentina: ecco in quanti andranno a San Siro

Nonostante i mille problemi riscontrati nell’acquisto dei tagliandi per il settore ospiti dai tifosi della Fiorentina, in vista della sfida di domani contro il Milan sarà comunque massiccia la presenza viola sugli spalti di San Siro. Ricordando inoltre che la decisione del GOS di Milano aveva reso possibile l’acquisto dei biglietti soltanto a partire dalla giornata di venerdi i numeri registrati sono incredibili. Secondo quanto riportato questo pomeriggio da Radio Bruno, saranno tra i 1000 e i 1200 i tifosi della Fiorentina che domani saranno presenti alla partita contro rossoneri: considerando la posta in palio si tratta dell’ennesima, sempre che sia mai servita, conferma dell’attaccamento dei tifosi viola alla squadra di Vincenzo Italiano.