Il caso: Vendita libera senza limitazioni e obblighi…e comincia l’assalto dei tifosi del Milan ad un posto al Franchi

Sabato prossimo la Fiorentina ospiterà il Milan e in quel giorno, con ogni probabilità, verrà battuto il record stagionale di presenze al Franchi.

Una buona notizia? Sì, ma fino ad un certo punto. Questo perché si è generato un vero e proprio caso di questa corsa al biglietto che è scattata nel pomeriggio di lunedì, quando è iniziata la vendita libera senza limitazioni e senza obbligo di tessera del tifoso.

Il sospetto, molto forte, infatti è che diverse migliaia di tagliandi siano stati acquistati dai tifosi del Milan. La Nazione riporta la notizia che la vendita online non ha avuto l’andamento, per così dire, che ha di solito. Sono andati subito a ruba biglietti di Curva Ferrovia – in genere l’ultima ad essere richiesta – e di Maratona. Zone limitrofe al settore ospiti (risulta già esaurito) che sarebbero state prese d’assalto dai tifosi rossoneri.

La riprova l’avremo proprio sabato prossimo.