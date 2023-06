Il centravanti che arriverà. E i viola sperano nel raddoppio

Cabral e Jovic, uno dei due partirà e lascerà la Fiorentina. Su chi sarà a lasciare il club viola, dipenderà dalle offerte che arriveranno. E un numero 9, viceversa, arriverà di sicuro. Questo è quello che si legge stamani su La Gazzetta dello Sport sul mercato gigliato.

I nomi? Quelli che rimbalzano ormai da diversi giorni, a partire da Nzola, per passare a Dia, fino ad arrivare a Retegui.

Ma potrebbe non essere finita qui. Secondo il quotidiano sportivo la Fiorentina potrebbe raddoppiare in attacco. Questo perché emissari viola sarebbero sbarcati a San Paolo per vedere all’opera e parlare con Giovane, baby centravanti del 2003 che si è messo in mostra con il Corinthians. Una punta da crescere in casa.