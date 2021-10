“Il centrocampo della Fiorentina è molto più dinamico di quello del Napoli. Spalletti sa bene che giocare a Firenze non sarà una passeggiata”

L’ex attaccante di Fiorentina e Napoli Ciccio Baiano esprime alcuni sui pareri su quella che sarà la gara tra viola e partenopei in programma oggi. Queste le sue parole riferite da ilnapolionline.com: “Osimhen sta confermando quello che aveva fatto vedere in Francia e non era così scontato che potesse ripetersi ed è partito molto bene supportato da un grandissima squadra. Vlahovic è un ragazzo di ventuno anni che sta già facendo cose straordinarie, una crescita cominciata l’anno scorso con i 21 gol segnati in una squadra che si è salvata alla fine. Tutti e due hanno numeri per poter risolvere la partita: Osimhen quando parte non lo ferma nessuno, Vlahovic in area di rigore fa reparto da solo».

Poi aggiunge: “Spalletti sa bene che giocare a Firenze non sarà una passeggiata: i viola nei primi 35 minuti contro l’Inter hanno dominato e i nerazzurri sono stati salvati da Handanovic altrimenti potevano stare sotto di tre gol. Poi la Fiorentina alla distanza è calata ed è venuta fuori la qualità dell’Inter».

Su quale può essere chiave di Fiorentina-Napoli e che tipo di partita si aspetta dice:

“Il centrocampo perché le partite si vincono lì: il Napoli ha maggiore fisicità nel reparto, quello della Fiorentina è più dinamico. La filosofia di calcio di Italiano punta ad andare a prendere gli avversari alti a tutto campo ma giocare così contro il Napoli che palleggia benissimo e salta il pressing può essere rischioso. Per questo credo che la Fiorentina che si terrà un po’ più bassa puntando nelle ripartenze sulla velocità di Gonzalez. Il Napoli invece avrà il pallino del gioco grazie alla sua maggiore qualità”.