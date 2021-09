L’ex vice allenatore della Fiorentina Pierpaolo Bisoli ha parlato a Lady Radio, intervenendo sulla situazione in casa viola. Queste le sue parole: “Con Italiano la società viola ha fatto la scelta giusta. La cosa importante è stata la permanenza di Vlahovic, mi immagino che l’allenatore sia molto contento di questo. Maleh il giocatore giusto per lui, è moderno, dinamico. Il centrocampo viola è uno dei più forti della Serie A. Il pubblico di Firenze? Un’arma in più per la Fiorentina“.