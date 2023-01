Il centrocampo della Salernitana e un destino legato a quello della Fiorentina. Due nomi in ballo

Il calciomercato della Salernitana deve passare da quello della Fiorentina, almeno per quanto riguarda un obiettivo di mercato dei granata, ovvero Szymon Zurkowski. La concorrenza per il polacco è ormai foltissima: Sampdoria, Spezia, Empoli (che rimane l’opzione più gradita dal calciatore) e proprio i campani, che rimangono in una posizione più vantaggiosa, ma studiano anche un’alternativa, Edoardo Bove della Roma, come riportato dal Corriere dello Sport.

La Salernitana sta cercando di convincere anche Isco, che da svincolato ha richieste importanti: 2,5 milioni di € nei primi 6 mesi e 4 milioni nell’anno successivo, per un contratto di 18 mesi. A queste condizioni, Iervolino fatica a trattare. Lo spagnolo è stato offerto anche alla Fiorentina, che però pare abbia altri interessi.