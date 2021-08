Il Chievo sparisce e la Fiorentina ne approfitta per prendere un attaccante… da dare ad Aquilani

La mancata iscrizione in Serie B e la conseguente sparizione del Chievo Verona ha fatto sì che i calciatori sotto contratto del club clivense si svincolassero, compresi quelli del settore giovanile. E la Fiorentina ne ha approfittato per tesserare il giovane Destiny Egharevba, veronese di nascita e con all’attivo anche qualche convocazione nell’Under 18 azzurro. Si tratta di un attaccante classe 2003 e il giovane ha firmato proprio oggi il suo contratto con la società viola: sarà ovviamente aggregato alla Primavera di Aquilani. Per lui l’anno scorso 18 presenze e 6 reti in Primavera 2.