Il Collegio di garanzia del Coni accoglie il ricorso della Juventus: restituiti i 15 punti di penalizzazione in attesa di una nuova valutazione

Il Collegio di garanzia Coni ha accolto il ricorso della Juventus contro la sentenza di 15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze. Sono però rinviati però gli atti alla giustizia della Federcalcio per una nuova valutazione. Accolto anche l’appello di Pavel Nedved, Paolo Garimberti e Enrico Vellano, posizioni queste che diventano determinanti secondo il Collegio per la rideterminazione della sanzione da parte della giustizia Figc.

Respinti invece i ricorsi di Andrea Agnelli, Fabio Paratici e Federico Cherubini.

Di fattuale c’è intanto la restituzione provvisoria dei 15 punti alla Juventus, che sale così a quota 59 in campionato e va a posizionarsi al terzo posto in campionato e va a +17 sulla Fiorentina.