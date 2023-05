Il Commisso che ci piace, toni decisi ma pacati e che ha capito che il muro contro muro serve a poco. Meglio dire le cose senza costruirci attorno complotti o fronde che non esistono

Una vittoria rotonda, che più non si può, che restituisce punti in campionato, ma che soprattutto conferma la voglia, l’impatto emotivo, la positività del momento che vive la Fiorentina e che va sfruttato, da tutti. Giocatori fondamentali in crescita, come Castrovilli. Conferme in difesa, partite che danno esperienza per Cerofolini in porta, ad esempio. Occasioni che i viola stanno sfruttando, in vista delle tre partite più importanti della stagione, che speriamo diventino presto quattro. Trecentosessanta minuti, i più importanti.

Nel mezzo di tutto questo, lo diciamo a chiare lettere, la conferenza stampa più chiara, più giusta, più onesta di Commisso da quando è a Firenze. Il Rocco che piace a noi, ma che piacque un po’ a tutti quando arrivò in riva all’Arno. Toni decisi ma pacati, concetti giusti espressi nel modo corretto, la sensazione che anche lui abbia capito (ma la riprova arriverò soltanto quando le cose non andranno nel migliore dei modi, quindi speriamo tra un bel po’ di tempo), che il muro contro muro serve a poco e soprattutto non è produttivo. Meglio dire le cose, ribadirle anche, senza costruirci attorno complotti, fronde che non esistono. Rocco ci è piaciuto su tutto: sulla squadra, sul futuro, sullo stadio. Ci è piaciuto anche quando ha detto di voler tenere la Fiorentina ad un livello competitivo anche se non dovessero arrivare infrastrutture all’altezza. Certo, e ha fatto bene a ribadirlo, avere tanti soldi non vuol dire buttarli via. Non vuol dire farsi tirare qua e la per la giacchetta dal primo politico che arriva. D’altronde le critiche non sono mancate e tante sono state anche giuste quando la Fiorentina non andava. Oggi è giusto ammettere che essere prudenti nel calcio paga sempre.

Senza dar retta sempre alle voci, alle chiacchiere, che soprattutto in città come Firenze prendono il sopravvento in mezza giornata: Commisso ha venduto al fondo Pif, Commisso manda via Italiano ecc… Quante ne abbiamo sentite, tanto da crederci quasi ad un certo punto. Beh, al momento è giusto dire che sta accadendo esattamente il contrario. Uniamoci allora allo striscione della Fiesole: concetto chiaro. Adesso nel momento più difficile ma anche più bello della stagione, tutti uniti. Tutti insieme, per un sogno che potrebbe diventare addirittura storia. Tra poco ci siamo, nel momento più bello.