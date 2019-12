Il compito più complicato per Pradè e la Fiorentina

Un compito complicato per Pradè e la Fiorentina è quello di cedere i giocatori in eccedenza. I viola proveranno a piazzare Thereau che pesa ancora abbastanza come ingaggio. Ma da sistemare ci sono anche Eysseric, Dabo e Rasmussen, tutta gente mai o impiegata pochissimo. Rientreranno dal Sud America Gilberto e Maxi Olivera che dovranno essere poi girati nuovamente altrove.