Il complicato risiko tra Fiorentina e Palazzo Vecchio: La condizione avanzata da Barone che è stata presa come una provocazione. Nardella chiede consulenza per il prezzo del Franchi ristrutturato

C’è un complicato risiko in corso in queste settimane tra Palazzo Vecchio e la Fiorentina. Lo scoglio più immediato è quello rappresentato dalla concessione del Franchi.

La convenzione in essere scade a maggio e il rinnovo che stanno negoziando in queste settimane il Comune e la società viola riguarda solo una stagione, quella 2023-2024 visto che poi da quella successiva salvo colpi di scena l’impianto sarà inagibile per i lavori e la squadra giocherà altrove.

Nell’edizione di Firenze de La Repubblica viene fatto un punto della situazione sull’argomento e viene sottolineato che la Fiorentina ha chiesto uno “sconto” sul rinnovo annuale maggio ‘23-maggio ‘24, dato che da gennaio prossimo la Ferrovia sarà chiusa. Nelle ultime riunioni Joe Barone ha anche avanzato la condizione che saranno dimezzati i posti allo stadio riservati al Comune ad ogni partita, che sono poco più di cento. Stando a quanto riportato dal giornale questa condizione è stata presa come una provocazione da Palazzo Vecchio.

Inoltre la stessa Fiorentina preme per sapere la cifra che dovrà pagare per l’utilizzo del Franchi ristrutturato. Nardella spiega di aver chiesto una consulenza al Credito Sportivo. La battaglia è in corso.