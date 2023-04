Il Comune diminuisce l’affitto alla Fiorentina. E i “campini”…

Spese di affitto minori per la Fiorentina per giocare al Franchi nella prossima stagione. Come si legge sul sito del Comune di Firenze, è stato firmato l’accordo modificativo e integrativo della convenzione per la concessione in uso dello stadio. La giunta comunale ha approvato la delibera che recepisce l’accordo.

L’importo della concessione è di 650.000 euro per la stagione calcistica 2023-24, ridotto rispetto al precedente accordo in previsione dei lavori che interesseranno la curva Ferrovia a partire da gennaio 2024. Inoltre la Fiorentina si impegna a restituire i ‘campini’ e tutti i locali annessi al Comune entro il 30 giugno 2023.