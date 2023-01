Il comunicato della Fiorentina: con l’arrivo di Sirigu, Gollini fa ritorno all’Atalanta

Salvatore Sirigu è un nuovo giocatore della Fiorentina a titolo definitivo, come conferma anche il comunicato pubblicato poco fa dalla società viola. Inoltre, il club gigliato comunica di aver risolto il contratto di prestito con l’Atalanta per Pierluigi Gollini, che dunque fa ritorno alla società nerazzurra (solo momentaneamente, per lui pronto il trasferimento al Napoli).

Di seguito, il comunicato della Fiorentina:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu dal SSC Napoli. Sirigu, nato a Nuoro il 12 Gennaio del 1987, in carriera ha indossato, tra le altre, le casacche di Palermo, Paris Saint-Germain, Siviglia, Osasuna, Torino e Genoa. Il nuovo portiere viola vanta, inoltre, 28 presenze con la Nazionale Italiana, con la quale ha conquistato il Campionato Europeo 2020.

La Fiorentina comunica inoltre di aver risolto il contratto di prestito con l’Atalanta BC per il calciatore Pierluigi Gollini.