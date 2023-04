Il confine sottile tra percorso di crescita alla Fiorentina e stagione sprecata: Bianco sparisce di nuovo e i dubbi restano

Dopo la fine della sessione invernale di calciomercato culminata con la scelta di restare alla Fiorentina per tutta la stagione, Alessandro Bianco è nuovamente finito fuori dai radar viola. Il classe 2002 piemontese è sempre tra i più sorridenti del gruppo gigliato, coinvolto nel clima disteso e gioviale di una squadra che finalmente ha trovato continuità, ma in campo non si vede mai.

Il reparto centrocampisti della Fiorentina è senza dubbio un nucleo ampio e competitivo. Italiano insiste sullo zoccolo duro formato da Amrabat e Mandragora, Barak e Bonaventura ai quali si è poi aggiunto il rientrante Castrovilli. Ci sarebbe quindi anche Duncan, che ha visto ridursi di molte le possibilità di trovare spazio. Bianco ha giocato una manciata di minuti nella sconfitta casalinga col Torino, quindi da fine gennaio è letteralmente sparito, salvo giocare 6 minuti a Sivas rimediando un pugno.

Una scelta ragionata e consapevole

Più volte il procuratore del centrocampista ha ribadito come la scelta di restare in viola fosse stata condivisa con la Fiorentina. La volontà del ragazzo di ritagliarsi uno spazio aveva poi fatto il resto. Non resta che chiedersi se in un mese ricco di gare pesanti per la Fiorentina Bianco possa ritrovare il campo e dare il proprio contributo. Ciò che è certo è che sebbene l’annata stia impegnando la Fiorentina su più fronti, per la mezzala torinese di spazio non ce n’è proprio.

Anche lo scorso anno Bianco non aveva preso mai parte alle rotazioni della prima squadra. Tuttavia il giovane calciatore ha almeno potuto mettersi in mostra da fuori quota in Primavera. Dopo il rinnovo con la Fiorentina e la scelta di restare in viola nonostante le richieste da A e B, la sensazione era che per il giocatore potesse esserci più spazio. Così finora però non è stato ed al termine della stagione sarà tempo di riflessioni per giocatore, entourage e dirigenza della Fiorentina.