“Il contatto tra Walace e Bonaventura sembra esserci, ma è irrilevante. Il VAR ha ingannato Ghersini”

Da sempre le decisioni arbitrali sono argomento di discussione, e l’introduzione del VAR non ha certo diminuito la tendenza. Non tanto nei bar, il giorno dopo la partita, ma anche tra dirigenti e media. E’ il caso di Udinese–Fiorentina, partita decisa dal calcio di rigore di Vlahovic non concesso in diretta ma rivisto al monitor e solo allora decretato da Ghersini.

A tal proposito si è espressa la redazione di tuttoudinese.it, allineandosi alle dichiarazioni post partita del tecnico Luca Gotti. “A rivedere l’azione più volte – si legge – il contatto sembra esserci ma la sua entità pare irrilevante. L’impressione è che Ghersini avesse visto bene in diretta, venendo poi tratto in inganno dal Var. Fatto sta che la Fiorentina vince 1 a 0 proprio grazie a questo episodio che dopo tanti replay continua a restare assai dubbio”.