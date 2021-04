Il contrattacco della FIGC sulla Superlega: una piccola vittoria targata Commisso

Nella giornata di ieri il Consiglio Federale ha approvata la norma anti-b. In sostanza, si tratta di una regola che priverà i club, che vorranno partecipare ad una competizione che non sia della Uefa o della Fifa, dell’affiliazione alla Serie A. Dopo i fatti degli ultimi giorni, la FIGC ha preso subito le contromisure mettendosi al riparo da eventuali e ulteriori progetti simili alla Superlega.

Una piccola vittoria targata Rocco Commisso, che si era espresso così sul tema: “Devo essere rassicurato che una cosa così non accada mai più”. Non si tratta della prima volta in cui i pensieri del presidente della Fiorentina si traducono in realtà: in passato è già successo con l’assegnazione dei diritti tv a Dazn, ma anche con la vendita degli stessi alla CBS o con il secco rifiuto all’ingresso dei fondi nel panorama del calcio italiano.