Il coro anti-Juve spopola anche in Polonia e finisce per errore… nella premiazione della Coppa Europa di Atletica

Si tratta di una rivisitazione della celebre “Sarà perché ti amo” dei Ricchi e Poveri, con un eloquente: “Stringimi forte e stammi più vicino e chi non canta è un gobbo juventino”. Il brano è finito però per sbaglio addirittura sul podio della Coppa Europa di Atletica, vinta dall’Italia ieri a Chorzow in Polonia. Una gaffe piuttosto clamorosa e che ha tirato in ballo la Juventus anche in un contesto non calcistico.