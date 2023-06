Sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, c’è spazio per la Fiorentina in apertura: “Se Lopez salta arriva Hjulmand”. A pagina 20 in taglio alto: “Fiorentina, la lista. C’è Maxime Lopez, poi spunta Hjulmand”. In taglio basso: “Rinnovo Castrovilli, presto l’incontro della svolta”.