Il Corriere dello Sport-Stadio: E chi l’avrebbe mai detto a febbraio

Sul Corriere dello Sport-Stadio si parla di Fiorentina in prima pagina: “Viola Boom” e in sommario: “L’esplosione primaverile della Fiorentina spiegata in cinque punti”. A pagina 20 in taglio alto: “Fiorentina tra le grandi” e in sommario: “Una primavera da sogno, inimmaginabile lo scorso febbraio: tra campionato e coppe, in Italia e in Europa. Un successo studiato e costruito nei dettagli”. A pagina 21 in taglio alto: “E su richiesta anche le ali si sbloccano e segnano”. In taglio basso le parole di Nardella: “Noi? Meglio di Poznan”.