VIDEO: Il Cosenza prende un’altra goleada ma almeno Gori trova il primo gol stagionale

Ancora a 0 punti dopo due giornate il Cosenza di Zaffaroni, eliminato dalla Coppa Italia proprio dalla Fiorentina un paio di settimane fa. I calabresi hanno perso per 5-1 sul campo del Brescia nell’anticipo del venerdì sera, incassando un’altra goleada dopo quella del ‘Franchi’: è il secondo k.o. in altrettante giornate invece nella serie cadetta per la squadra ripescata al posto del Chievo. E’ arrivato però quantomeno il gol della bandiera segnato da Gabriele Gori, attaccante in prestito dalla Fiorentina: