Il count down inesorabile di Piatek: la Fiorentina è orientata ormai su un altro pacchetto di attaccanti

Il dado sembra essere ormai tratto per Piatek: la sua permanenza a Firenze dovrebbe esaurirsi il 30 giugno alla scadenza del prestito. Per lui pronto il ritorno all’Hertha Berlino, prima di scegliere una probabile nuova destinazione. Troppi i 15 milioni da investire sul polacco e idee e soldi che convergono invece verso altri identikit: quelli illustrati dal Corriere Fiorentino sono tre in particolare. Da un lato la suggestione Cavani, dall’altro l’obiettivo sempreverde Belotti: entrambi si libereranno a parametro zero ma con pretese d’ingaggio ed età decisamente diverse. In terza battuta c’è anche Agustin Alvarez, classe 2001, in procinto di lasciare il Penarol e ampiamente nel mirino della Fiorentina già nei mesi scorsi.