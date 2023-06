Il countdown per il restyling del Franchi preoccupa e sul trasferimento della Fiorentina al Padovani rimane più di un dubbio

Il Corriere dello Sport fa il punto su quella che è la situazione intorno al possibile trasloco della Fiorentina all’impianto Padovani durante i lavori di restyling al Franchi dalla stagione 2024-25. Questa attualmente è la pista più concreta, ma il Firenze Rugby, proprietaria dell’impianto sportivo, non sarebbe del tutto convinta dalla soluzione.

La società si dovrebbe spostare al centro sportivo Davide Astori, al quale dovranno essere apportate modifiche per accogliere uno sport come il rugby. Si vorrebbero utilizzare due campi, mentre attualmente quello a disposizione è solo uno e non è dotato né di tribune né di impianto di illuminazione per le gare in notturna. Il tempo per migliorare questi punti non manca, ma è il countdown per il restyling a preoccupare.

Un altro punto critico riguarda le modifiche che il Padovani subirà. Il Firenze Rugby vorrebbe utilizzare parte delle tribune smontabili anche dopo che la Fiorentina sarà tornata al Franchi, mentre a Palazzo Vecchio l’idea è quella di far tornare tutto come prima.