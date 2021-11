In classifica è la big, o almeno la componente delle sette sorelle, più prossima alla Fiorentina tra quelle che la precedono (la Juventus la affianca) e per i giallorossi c’è purtroppo da fare i conti con il Covid e con due casi che nelle ultime ore hanno colpito due centrocampisti: si tratta di Bryan Cristante e Gonzalo Villar, entrambi comunque asintomatici. Isolamento scattato per entrambi ma assenza forzata per la sfida di domani contro il Genoa.