Il crollo verticale di Kouame: la fiducia di Italiano e le ‘nuove’ frecce dell’attacco per ribaltare le gerarchie

Gerarchie a dir poco mutevoli quelli dell’attacco viola in questa stagione: d’altra parte nessuno, tra esterni e centravanti, ha convinto unanimemente finora e non a caso, i bomber in campionato sono appena a quota 3. Chi si era ripreso inaspettatamente spazio è Christian Kouame, uno dei più impiegati nella prima parte di stagione. Dal rientro dal prestito all’Anderlecht allo ‘strano’ di un Italiano che l’estate scorsa l’aveva bocciato. L’ivoriano è stato tra i pochi volti positivi fino alla pausa pre Mondiale, segnando 3 gol tra campionato e Conference e sfruttando anche le assenze di Sottil e Gonzalez.

Italiano ha continuato a dargli fiducia anche a inizio 2023, ricevendo in cambio però prestazioni molto più scialbe e quasi mai giocate decisive. Col Bologna Kouame è rimasto fuori ma potrebbe tornare domani, sintomo di una considerazione accresciuta da parte del tecnico viola, nonostante l’arrivo di Brekalo e il rientro di Gonzalez: per loro, sulla carta i titolari, e con Ikoné alle loro spalle, ci sarà comunque da battere una concorrenza che ultimamente non si è dimostrata così agguerrita.