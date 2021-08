Il cuore viola di Vitor Hugo: “E’ stato un piacere giocare per la Fiorentina”. E poi la dedica a Davide Astori – VIDEO

Tra i tanti messaggi di auguri alla Fiorentina nel giorno del suo 95esimo compleanno, spicca quello di un ex viola che a Firenze ha lasciato il cuore. Stiamo parlando di Vitor Hugo, che su Instagram ha postato una foto in cui indossa la maglia gigliata oltre a quella in cui omaggia Astori dopo il gol contro il Benevento.

A corredo delle due immagini, Hugo scrive: “Tanti auguri Fiorentina per i tuoi 95 anni. E’ stato un piacere giocare per voi. Forza Viola!!”. E poi l’hastagh dedicato a Davide: #DA13sempreconnoi.