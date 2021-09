Il “Decreto Crescita” che ha generato un fenomeno pericoloso. Le rimostranze che la Fiorentina ha fatto a Gravina

Il cosiddetto “Decreto Crescita” ha generato, almeno nel calcio, un fenomeno che in realtà ha finito per danneggiare i calciatori italiani, soprattutto i giovani. Un punto del quale la Fiorentina ne ha parlato anche con il presidente della Federcalcio, Gabriele Gravina, nel momento in cui c’è stata la possibilità di confrontarsi, faccia a faccia, proprio a Firenze.

In sostanza, il club viola sta guardando molto al territorio e sta cercando di costituire delle squadre che abbiano un’identità molto fiorentina e toscana. Però, e qui torniamo al punto iniziale, il Decreto Crescita rende molto più conveniente, dal punto di vista economico, guardare all’estero. Non è raro vedere formazioni Primavera con uno o due italiani al massimo in campo, per esempio.

Qualcuno cerca di resistere, ma sono tantissime le società che pescano a destra e a manca fuorché nel nostro Paese. Un qualcosa che è stato detto al numero uno della Figc che, è questa la speranza, adesso provi ad adoperarsi per cambiare lo status quo.