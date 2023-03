Il derby amaro della Fiorentina Under 18: viola sconfitti dall’Empoli e scavalcati in classifica

Una mattinata amara quella della Fiorentina Under 18 che ha perso per 1-0 il derby di campionato con l’Empoli al ‘Bozzi’: decisivo il gol di Bocci dopo un minuto di gioco. La squadra di Christian Papalato per altro è stata scavalcata proprio dagli azzurri, scendendo così al sesto posto in classifica, alle spalle anche di Roma, Lecce, Lazio e Sassuolo. La seconda squadra del settore giovanile viola ha comunque costruito un giocatore, ora stabilmente con la Primavera di Aquilani: si tratta di Pietro Comuzzo, centrale classe 2005 e capitano proprio dell’Under 18.