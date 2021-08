Il derby del Sudamerica al centro della difesa: il mancino di Igor favorito su Quarta…

Arrivato per fare da alternativa a Dalbert ma anche da interprete del centro sinistra nella difesa a tre, poi l’evoluzione tattica della Fiorentina ha portato Igor a rappresentare uno dei quattro centrali di una difesa però a quattro. Un ruolo un po’ nuovo ma che il brasiliano ha studiato in estate dopo che l’anno passato da Iachini veniva usato da esterno a tutta fascia, una sorta di alter ego di Biraghi: più difficile immaginarlo sopra la linea di metà campo però. Tra lui e Quarta andrà in scena una sorta di derby del Sudamerica per affiancare Milenkovic nel corso della stagione, con un Nastasic che per ora arriva in seconda battuta. Stasera intanto Igor potrebbe vincere il ballottaggio sfruttando il suo piede mancino che lo rende complementare con il serbo: la Fiorentina però ha investito sia su di lui che sull’ex River e le occasioni non mancheranno da ambo le parti.