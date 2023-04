Il derby ligure finisce in pareggio: lo Spezia inguaia sempre di più la Sampdoria. Guarda la NUOVA CLASSIFICA di Serie A

Da poco terminata la partita di Serie A tra Sampdoria e Spezia a Marassi. Un pareggio per 1-1 nel derby ligure, firmato da Amione per i padroni di casa al 23′ e da Verde per gli spezzini al 59′. Un punto a testa, con i bianconeri che distanziano di un punto la zona calda retrocessione, con il terzultimo posto occupato dall’Hellas, mentre la Samp è sempre più inguaiata in fondo alla classifica. I blucerchiati saranno i prossimi avversari dei viola, dopo la sfida di domani contro il Monza.

La nuova CLASSIFICA di Serie A: Napoli 75, Lazio 61, Juventus 59, Roma 56, Milan 53, Inter 51, Atalanta 49, Bologna 44, Fiorentina 42, Torino 42, Sassuolo 40, Udinese 39, Monza 38, Salernitana 33, Empoli 32, Lecce 28, Spezia 27, Verona 26, Cremonese 19, Sampdoria 17.