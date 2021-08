Il destino in bilico di Amrabat: l’acquisto giusto per il modulo sbagliato e un patrimonio da non sprecare

Al momento del suo acquisto, a fine gennaio 2020, Sofyan Amrabat mise d’accordo tutti: d’altronde si trattava di uno dei migliori centrocampisti della Serie A e certamente una delle principali sorprese. Ma si trattava anche di un investimento molto importante per la Fiorentina, che investì circa 20 milioni di euro su di lui. Molti meriti erano di Ivan Juric, allora tecnico del Verona, bravo a sfruttare le doti del marocchino e a impiegarlo nei 2 davanti alla difesa, insieme a Miguel Veloso. E l’allenatore croato sembrava proprio il favorito ad accompagnare Amrabat a Firenze nella stagione successiva: sembrava tutto apparecchiato, prima della conferma di Iachini e del suo 3-5-2 nel quale il centrocampista era tutto sommato fuori posto.

Una stagione piuttosto deludente per il classe ’96, culminata anche in qualche screzio con Prandelli che lo aveva poi lasciato anche in panchina per alcune gare. Complicato da adattare ai tre della mediana, improponibile in cabina di regia ma sotto performance anche da mezzala. Questione anche di approccio generale della squadra e di umore, per forza di cose nero per gran parte degli interpreti viola nell’orrida passata stagione. Con Italiano il feeling, se mai nascerà, deve ancora sbocciare considerato che il marocchino è rimasto ai box per buona parte dell’estate e in ogni caso il problema del centrocampo a tre si ripropone. Ecco perché di Amrabat forse tatticamente si può fare anche a meno ma l’investimento resta importante ed un patrimonio assolutamente da non sprecare. Con l’auspicio di non rimanere col rammarico di un colpo giusto per quel momento ma sbagliato per le scelte successive di contorno.