Il difensore dello Spezia che piace alla Fiorentina

Ci sono indubbiamente alcuni problemi per quanto riguarda la rosa della Fiorentina e questo in diversi reparti.

Per la difesa, ci sono delle pedine da muovere e oltre a Cittadini dell’Atalanta (via Modena), che potrebbe essere la prima mossa in entrata, piace davvero, secondo La Nazione, Holm dello Spezia.

Con il club ligure ci sono buoni rapporti che hanno portato recentemente alla conclusione dell’affare Zurkowski, passato agli aquilotti in questi giorni.