Il dilemma sul quinto esterno: serve o non serve alla Fiorentina?

La Fiorentina si è mossa in anticipo sul calciomercato, cercando di consegnare a Italiano già per il ritiro di Moena una rosa all’altezza delle aspettative. Sono arrivati Gollini, Mandragora e Jovic, tutti giocatori destinati ad essere titolari nella squadra che scenderà in campo la prossima stagione. E presto si aggiungerà Dodo, per il quale la società viola sta solo aspettando di liberare un posto da extracomunitario.

Così, la Fiorentina può già concentrarsi sulla prossima fase del mercato (LEGGI QUI). Oltre alla mezzala di qualità e al difensore in caso di addio di Milenkovic, la società si sta interrogando sulla possibilità di acquistare o meno un quinto esterno d’attacco. Ad oggi in rosa ci sono Gonzalez, Ikonè, Saponara e Sottil: basteranno questi quattro? Se dovesse passare il preliminare di Conference League, la Fiorentina giocherebbe la bellezza di ventitré partite in poco meno di tre mesi.

Nel caso in cui uno di questi quattro dovesse infortunarsi, la coperta diventerebbe inevitabilmente corta. Inoltre, dallo scorso gennaio la Fiorentina ha avuto cinque esterni, divenuti oggi – appunto – quattro con l’addio di Callejon. La società per il momento non sembra aprire all’ipotesi di un ulteriore giocatore in questo reparto, ma se ci fosse l’occasione ecco che i dirigenti potrebbero intervenire per allungare il numero di esterni a disposizione di Italiano.