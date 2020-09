Il disappunto di Juric sul neo-arrivato dalla Fiorentina: “Benassi è infortunato e non lo avremo per tanto tempo”

Marco Benassi è passato in questa sessione di mercato dalla Fiorentina all’Hellas Verona. Un rinforzo utile per gli scaligeri, anche se non fin da subito. Anzi, l’ex viola rischia di essere a disposizione di Juric non prima di qualche mese, come dichiarato dallo stesso allenatore nel post partita di Verona-Udinese: “Benassi è arrivato infortunato e non lo avremo per tanto tempo. Ne abbiamo pochissimi, questa è la realtà. A centrocampo c’è un problema”.

